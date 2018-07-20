Один из нападавших на Дениса Тена расплакался в зале суда

Нуралы Киясов, подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, сегодня был доставлен в суд, сообщает Tengrinews.kz. На заседании рассматривается санкция на его арест. В ходе рассмотрения дела 24-летний Киясов расплакался.

Сообщается, что подозреваемый является безработным и не имеет семьи. В 2015 году он был судим за угон автомобиля.

Ранее стало известно, что полиция задержала второго нападавшего на Тена - Армана Кудайбергенова. По данным полиции, Тен получил ножевое ранение в четверг в потасовке с двумя мужчинами, которые пытались украсть зеркала на его автомобиле. Спустя несколько часов он скончался в больнице.