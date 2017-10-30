Объявлены победители Всероссийского конкурса "Дети на льду. Звезды"

Победители второго телесезона Всероссийского конкурса "Дети на льду. Звезды" определились 28 октября. Ими стали Марк Лукин из Москвы и Диана Зубкова из Переславля-Залесского. Вторые и третьи места соответственно заняли: среди девочек - Агнета Латушкина из Йошкар-Олы и Диана Адигезалова из Екатеринбурга, среди мальчиков - Ваня Макиев из Белгорода и Адель Набиуллин из Казани. Победители получили целевой грант от компании Ростелеком на финансирование занятий по фигурному катанию в течение одного года.

Два месяца 42 юных фигуриста в возрасте 8-9 лет показывали свое мастерство строгому жюри во главе с Татьяной Анатольевной Тарасовой. По результатам трех отборочных туров и зрительского голосования в финале встретились 14 спортсменов (7 девочек и 7 мальчиков). Помимо Татьяны Тарасовой финал оценивали Илья Авербух и Максим Траньков. И, несмотря на то, что "Дети на льду. Звезды" - это конкурс для совсем юных фигуристов, жюри подходило к судейству по всем взрослым критериям, и нешуточная борьба на льду шла за каждую десятую в оценке.

По результатам зрительских смс-голосований в финал пробились Полина Шадрина из Читы и Сева Антонюк из Иркутска, однако, к сожалению, они не смогли занять призовые места в финале. Всего телезрители отправили 21037 смс-голосов в течение проекта. Общая сумма, собранная по итогам смс-голосования составила рекордные 1 051 850 руб. Все полученные средства направлены в фонд "Линия жизни" для лечения десятилетнего Бежигова Никиты из Саратовской области, проходящего лечение от остеосаркомы в Российском онкологическом научном центре им. Блохина.

На церемонии награждения, от лица Татьяны Анатольевны Тарасовой, были отмечены и награждены памятными грамотами тренеры фигуристов-победителей: Карсакова Ирина Александровна - наставница Дианы Зубковой и Волков Александр Сергеевич - тренер Марка Лукина.

Илья Авербух, призер Олимпийских игр 2002 года, многократный чемпион России, чемпион мира, чемпион Европы:

"Для меня конкурс этого года преподнес очень много сюрпризов. В частности, мы с представителями Федерации фигурного катания на коньках России открыли для себя много регионов с сильнейшими школами, о которых даже не подозревали. В частности, победительница конкурса Диана Зубкова из совсем небольшого города Переславль-Залесского продемонстрировала очень хорошую технику катания - прекрасное скольжение, великолепно поставленные прыжки. У проекта "Дети на льду. Звезды", на мой взгляд, огромный потенциал. Это был очень успешный сезон, и мы будем очень стараться, чтобы уже на следующий год проект вышел на одном из федеральных каналов".

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР и России:

"Это был прекрасный сезон, он показал очень большой рост уровня подготовки участников по сравнению с прошлым годом. Многие ребята уже в 8-9 лет показали высочайшую для своего возраста подготовку, они уже прыгают сложные прыжки, демонстрируют прекрасное актерское мастерство в своих номерах, полностью выкладываются на каждом номере. Во многом детское катание даже более искреннее и эмоциональное, чем взрослое. Столько слез, сколько было пролито за эти два месяца, и столько непосредственной детской радости и восторга, мы никогда не увидим ни на каких взрослых соревнованиях".

Елена Доброхотова, директор по маркетингу компании Ростелеком:

"Проект "Дети на льду. Звезды" для Ростелекома - не просто спонсорский проект. Мы выступили его со-организаторами и со-авторами совместно с ФФККР. Благодаря нашим возможностям, технологиям и совместным усилиям у нас получился действительно интересный и уникальный проект. Интересный для зрителей, потому что дорогого стоит наблюдать за нашими будущими чемпионами, а я уверена, что среди этих ребят такие чемпионы будут. Интересный всем участникам, потому что это уникальная возможность получить рекомендации от лучших тренеров нашей страны. И я надеюсь, что наш грант в один миллион рублей поможет ребятам достичь еще гораздо больших высот".