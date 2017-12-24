Объявлен состав сборной России на чемпионат Европы

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявил состав сборной для участия в чемпионате Европы. Турнир состоится в Москве с 17 по 20 января. После его завершения будет назван состав команды на Олимпиаду-2018.

Состав сборной России выглядит следующим образом:

парное катание: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ксения Столбова/Федор Климов, Наталья Забияко/Александр Энберт. Запасные – Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский;

танцы на льду: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро. Запасные – Бетина Попова/Сергей Мозгов, Софья Евдокимова/Егор Базин;

мужское одиночное катание: Михаил Коляда, Александр Самарин, Дмитрий Алиев. Запасные – Сергей Воронов, Артур Дмитриев;

женское одиночное катание: Алина Загитова, Мария Сотскова, Евгения Медведева. Запасные – Станислава Константинова, Полина Цурская.