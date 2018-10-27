Обалденное фото Бобровой. Посмотрите сами

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях Екатерина Боброва опубликовала эффектное фото в Инстаграме. Снимок фигуристка прокомментировала своими мыслями о том, что должна в жизни женщина.
#БобровыеМысли Женщина должна быть многогранной. Она должна уметь шутить. Но при этом знать, где промолчать. Она может много спорить, но и уметь признавать, когда она не права. Она должна быть пушистой кошечкой и роковой тигрицей. Она должна быть элегантна в вечернем наряде и дерзка при походе, предположим, в клуб. Всегда прекрасно выглядеть, но и не бояться выйти ненакрашенной в спортивном костюме в ближайший магазин. . А я вот считаю, что вообще женщина никому ничего не должна. Единственное, что она "должна" - это оставаться собой в любых обстоятельствах. А как думаете? Какой должна быть идеальная женщина? #женщина #характер #дерзкая #красивая #элегантная #роковая #нежная #любящая #мысли