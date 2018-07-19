Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным Дениса Тена

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи со смертью фигуриста Дениса Тена. Бронзовый призер Олимпиады-2014 скончался сегодня в возрасте 25 лет от ножевого ранения, полученного в драке с грабителями.

"С глубоким прискорбием воспринял весть о трагической гибели Дениса Юрьевича Тена – известного казахстанского спортсмена, бронзового призера зимних Олимпийских игр 2014 года. Примите мои соболезнования в связи с этой невосполнимой утратой. Он внес значительный вклад в становление и развитие отечественной школы фигурного катания, продвижение казахстанского спорта на самом высоком уровне. Его яркие достижения прославили нашу страну, способствуя популяризации спорта среди молодежи. Денис был не только выдающимся спортсменом, талант которого признавали и почитали во многих странах мира, но и незаурядной личностью, настоящим патриотом Казахстана. Светлая память о Денисе Юрьевиче Тене навсегда сохранится в наших сердцах", - приводит tengrinews.kz письмо Назарбаева.