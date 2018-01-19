01:47 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Нина Мозер: "Ждала от своих ребят чистых прокатов"


Тренер Нина Мозер отметила, что ждала от своих подопечых чистых прокатов на чемпионате Европы. Три пары группы Мозер заняли все призовые места на чемпионате Европы в парном катании. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли золото, Ксения Столбова и Федор Климов - серебро, Наталья Забияко и Александр Энберт - бронзу. 

- В принципе мы довольны, как ребята отработали, - цитирует "Р-Спорт" Мозер. - Я вчера ждала чистых прокатов, знала, что все ребята в форме, готовы выступать. И вдруг вчера для меня была неожиданность, я очень расстроилась, а сегодня поняла, что все в наших руках. Были небольшие ошибки у Ксении с Федором, мы справимся с этим.

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https://rsport.ria.ru/figure_skating/20180118/1131314138.html

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