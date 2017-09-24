Нина Мозер: "Забияко/Энберт справились с трехнедельными прокатами"

Тренер Нина Мозер осталась довольна работой дуэта Натальи Забияко/Александра Энберта на старте олимпийского сезона. Напомним, что в сентябре пара выиграла Мемориал Ондрея Непелы в Братиславе и Кубок Ломбардии в Бергамо.

– Я очень довольна, что ребята справились с трехнедельными прокатами, – цитирует "Р-Спорт" Мозер. – Контрольные прокаты в Сочи я считаю таким же испытанием, как и соревнования. Забияко и Энберту удалось с каждой неделей увеличивать сложность произвольной программы и уже в Братиславе они откатали ее на своем максимуме по техническому насыщению.

Задача ближайших недель подготовки к этапам Гран-при – доводка чистоты элементов, увеличение скорости прокатов и эмоциональности. Два "Челленджера" – две победы. Что может быть лучше для спортсменов?