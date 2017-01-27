08:47 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Нина Мозер: "Все сильнейшие пары на ЧЕ катались хорошо"

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Тренер пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов, которая выиграла чемпионат Европы, Нина Мозер считает, что все сильные спортсмены хорошо выступили на турнире. Также она отметила, что новоиспеченные чемпионы Европы почувствовали вкус побед и хотят замахнуться на победу на чемпионате мира.

– По большому счету все сильнейшие пары катались хорошо, – цитирует пресс-служба ФФККР Мозер. – Понятно, что были допущены какие-то ошибки. Французы, которые стали третьими, Джеймс – Сипре уже давно прогрессируют. Я еще года три назад сказала, что если эта пара попадет в достойные руки, то станет серьезным соперником. Они к этому идут. Перешли к Джону Циммерману. У них все хорошо.

– Тарасова и Морозов готовы стать чемпионами мира?

– Они выиграли финал Гран-при, выиграли чемпионат Европы. Что еще могу сказать… Они уже почувствовали вкус и желание. Поэтому все нормально.

Дополнительная информация

http://www.fsrussia.ru/intervyu/2755-nina-mozer-my-znaem-kuda-idti.html

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