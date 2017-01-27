Нина Мозер: "Тарасова выступала на чемпионате Европы с травмой"

Нина Мозер, тренер пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов, отметила, что фигуристы во время проката произвольной программы на чемпионате Европы не могли исполнять все компоненты из-за травмы спортсменки. Россияне выиграли золото турнира, набрав по итогам двух программ 227,58 балла.

- Решение не делать четверной подкрут было принято сегодня утром, - приводит ТАСС слова Мозер. - Это не ставка на надежность, Женя каталась с травмой. В воскресенье мы делали снимок, мной было принято решение не рисковать, потому что больше недели мы не могли делать подкрутку.