Нина Мозер: "Столбова и Климов начнут работать в полном объеме на следующей неделе"

Олимпийские чемпионы Сочи Ксения Столбова и Федор Климов приступят к полноценным тренировкам на следующей неделе. Об этом сообщила тренер спортсменов Нина Мозер.

– У Ксюши воспаление надкостницы, – приводит "Р-Спорт" слова Мозер. – Они делают все, но она не может прыгать с левой ноги. Думаю, что последние медицинские процедуры, которые она прошла на этой неделе, дадут нам возможность работать в полном объеме на следующей неделе, и на турнир Finlandia Trophy мы поедем.

Мы решили не отходить далеко от прошлогоднего стиля. Это современная вещь, но чуть другого направления. Короткая программа поставлена на музыку Клода Дебюсси "Лунный свет".