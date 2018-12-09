Нина Мозер: "Перед поддержкой Забияко, видимо, поторопилась от неуемного желания"

Тренер российских фигуристов Натальи Забияко и Александра Энберта Нина Мозер посетовала на ошибку пары в финале "Гран-при" в Ванкувере. Пара стала четвертой (201,07 балла), сорвав поддержку.

– Никогда такого не было даже на тренировках. Наташа с Сашей очень хотели реально (занять призовое место), по тренировке был понятен их настрой, но желание Наташи было настолько велико, что она сама с собой и не справилась, – цитирует РИА Новости Мозер. – Хотя, не знаю, это я так думаю. Но сегодня перед поддержкой она, видимо, поторопилась от неуемного желания, Саша не успел подсесть, и коньки ушли вперед.