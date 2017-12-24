Нина Мозер: "Никого из ребят не буду публично хвалить или ругать"

Тренер Нина Мозер заявила, что не будет критиковать выступление своих пар на чемпионате России. По ее словам, спортсмены много нервничали из-за отбора в состав сборной на Олимпиаду.

– Ошибок много, и у всех, – цитирует "Р-Спорт" Мозер. – Чемпионат России олимпийского года всегда сложный. Отчаянно катаются только юниоры, у них есть стимул, азарт. А те ребята, которые отбираются в основной состав для участия в чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх, нервничают больше обычного и делают технические ошибки, которые раньше даже не совершали. Здесь больше психологии и уверенности. Вот основные задачи предстоящего периода подготовки. Никого из ребят не буду публично хвалить или ругать, это наша внутренняя работа, которую мы будем делать в ближайшие дни.

Отметим, что пары, которые тренирует Мозер, заняли все призовые места. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли золото, серебро у Ксении Столбовой и Федора Климова, бронза – у Натальи Забияко и Александра Энберта.