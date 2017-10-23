Нина Мозер: "Нагорных является образцом порядочности"

Тренер по фигурному катанию Нина Мозер в интервью "Р-Спорт" отметила, что бывший заместитель министра спорта РФ Юрий Нагорных является образцом порядочности и профессионализма.

В 2015 году Всемирное антидопинговое агентства (ВАДА) на основе информации о сокрытии применения допинга в России признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации. На фоне расследования о применении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи заместитель министра спорта Нагорных и бывший советник министра спорта Наталья Желанова были отстранены от работы.

- Поверил именно Юрий Дмитриевич в меня, - вспомнила Мозер, как в 2010 году Нагорных поддержал ее в начале тренерской работы с Татьяной Волосожар и Максимом Траньковым, которые впоследствии стали двукратными олимпийскими чемпионами. - В человека, известного лишь по работе с юниорами. Доверил и дал возможность работать на более высоком уровне. Этот человек для меня – образец порядочности и профессиональных знаний.