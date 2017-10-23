Нина Мозер: "Может, я пойду в ГТО? Развивать физкультуру"

Нина Мозер, тренер двукратных олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар/Максима Транькова, победителей Игр в Сочи в командных соревнованиях Ксении Столбовой/Федора Климова, в интервью "Р-Спорт" отметила, что не собирается заниматься политикой. Ранее Мозер сообщила, что после Олимпиады в Пхенчхане приостановит активную тренерскую работу.

– После Пхенчхана выборы президента России.

– (Смеется.) Я подумаю. Нет, это шутка. Политика – серьезная вещь. Нет, точно не она в моих планах. По моему мнению, в нее должны играть умеющие предугадывать очень умные люди…

– ...и люди слова, а не дела, как вы.

– А говорить-то я умею, можно же переформатироваться. Опять шучу. Я не смогу подстраиваться, это генетика моего папы. Буду все время говорить правду. Как у (Геннадия) Хазанова – тигру мяса в клетку не докладывают. Так и я – с трудом буду сдерживаться, если займусь какой-то политикой. Пока я в раздумьях, но прекрасно понимаю, что если решил что-то делать, то выполняй это хотя бы на 95 процентов. А в спорте у нас сложилась такая ситуация, что я могу работать максимум на 50 процентов. Зачем мне на это тратить время? Все равно не будет того результата, который мог бы быть. Нет тех возможностей, которые могли бы быть. У людей, которые занимаются организацией спорта в стране, другие интересы. Спорт высших достижений, видимо, их не очень интересует. Золотой значок ГТО. Может, я пойду в ГТО? Развивать физкультуру. А можно вообще ничем не заниматься…