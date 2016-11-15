Нина Мозер: "Идем со Столбовой и Климовым к нагрузке, у Ксении выключаются ноги"

Нина Мозер, тренирующая Ксению Столбову и Федора Климова, сообщила, что фигуристка в понедельник приступила к тренировкам на льду. Ранее стало известно, что пара не выступит в "Гран-при" из-за воспаления надкостницы голеностопа у партнерши.

- Ксения вчера вышла на лед, встала на коньки, - цитирует "Р-Спорт" Мозер. - Когда мы пойдем на сложные элементы, ответить не могу. Мы уже несколько раз начинали, торопились, у нас огромное желание это сделать. Мы идем постепенно к нагрузке - у нее раз - и пальцы выключаются, и мы опять начинаем лечиться.

Вернусь из командировки, Ксения неделю покатается, мы сядем с ребятами и будем стратегически принимать решение. Будем исходить из состояния ноги Ксении, ее возможностей.