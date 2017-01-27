Нина Мозер: "Есть над чем работать"

Тренер пары Ксения Столбова/Федор Климов, которые стали четвертыми на чемпионате Европы, Нина Мозер отметила, что не стоит забывать про то, что для этого дуэта это был первый международный турнир в сезоне. Также она посетовала на нестандартные размеры катка.

- Ксения Столбова и Федор Климов заняли в Остраве четвертое место. Как прокомментируете ошибки на этом турнире? Можно назвать это случайностью?

- Во время подготовки с этим проблем не было, - цитирует пресс-служба ФФККР Мозер. - Но не нужно забывать, что это первый международный старт ребят в этом сезоне. Да, для них это только начало, но мы приняли решение, что им нужно кататься на чемпионате Европы, хотя понятно, что спортсмены еще не в той кондиции, чтобы составить серьезную конкуренцию соперникам.

- Чего не хватает на данный момент этой паре?

- Соревновательной практики и тренировочного объема. Просто ребята боролись, что сейчас могли, делали, старались. И с утра мы говорили, что будем бороться, будем кататься и не сдаваться, делать, что можем. Конечно, я реально понимаю, что и площадка здесь такая, что у спортсменов не было возможности скорость показать. Тот, кто привык к стандартной площадке, по бортам катались. Если ребята-французы тренируются сейчас в Америке, то для них это нормально. А мы первый день попали в ситуацию, что нужно подстраиваться под размер катка, нужно подсокращаться. В зубцы вставали. Какие-то такие вещи делали.

- Этот каток нестандартный?

- Эта площадка на два метра короче и на два метра уже. Для хоккея. Тот, кто не катается на скорости, тому проще, они более комфортно себя чувствуют. А кто владеет скоростью, умеет это делать, тем похуже пришлось. Но ничего, все в порядке. Есть над чем работать. Мы знаем куда идти.