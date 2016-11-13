Николай Морозов: "У Радионовой есть все, чтобы стать звездой мирового масштаба"

Прославленный тренер Николай Морозов в интервью "СЭ" выразил уверенность, что у россиянки Елены Радионовой есть все данные, чтобы стать звездой мирового масштаба. По словам Морозова, во время выступлений Радионовой от нее идет потрясающая энергия.

– Кто вам особенно интересен в женском одиночном катании?

– Если говорить о российских одиночницах, то Анна Погорилая и Елена Радионова. И не только потому, что я с ними работаю.

– Тогда объясните, почему.

– У Радионовой есть вообще все, чтобы стать звездой мирового масштаба. Она красивая, владеет всеми элементами, хорошо катается, а главное – от нее идет во время катания потрясающая и очень добрая энергия. Почему в свое время все любили Виктора Краатца, хотя по катанию он сильно недотягивал даже до своей партнерши - Шэ-Линн Бурн? По той же самой причине: противостоять его обаянию на льду было совершенно невозможно.

Аня Погорилая для меня образец идеальной спортсменки, причем во всем: в отношении к себе, к фигурному катанию, к тренеру, в том, как она ведет себя на тренировках. Помню, она приехала ко мне в Новогорск, мы уже закончили работать, но лед еще оставался – под других спортсменов. Смотрю, Аня со льда не уходит. Когда я спросил, почему, ответила: "Мне еще попрыгать нужно". Она сделала тогда все прыжки, включая каскады 3+3, и это – летом, когда мало кому из спортсменов вообще приходит в голову заниматься прыжками.

Смотрите, что начинает происходить в женском катании: наши девочки толкнули иностранок на то, чтобы те начали делать точно такие же прыжки. Когда технический контент одинаков, выигрывать будет тот, кто лучше катается и у кого интереснее программа. Мы видим это уже сейчас – на примере канадских одиночниц, на примере Эшли Вагнер. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)