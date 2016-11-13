Николай Морозов: "Даже сейчас не слишком настроен на то, чтобы тренировать"

Прославленный тренер Николай Морозов в интервью "СЭ" подчеркнул, что вернулся к тренерской работе благодаря супруге. По словам Морозова, даже сейчас он не слишком настроен на то, чтобы тренировать.

– Признаться, я сильно удивилась тому, что вы согласились тренировать канадских танцоров. Во всяком случае, мне казалось после Игр в Сочи, что вы наелись большим спортом по самое некуда.

– Так оно и было. Даже сейчас я не слишком настроен на то, чтобы кого-то тренировать.

– Но тем не менее тренируете?

– Просто зимой я женился, и моя супруга (Василиса Даванкова. – Прим. Е.В.) захотела попробовать себя в танцах. В том, чтобы продолжать заниматься парным катанием она не видела никакого смысла, но совсем уйти из спорта в 18 лет после того, как отдал ему большую часть жизни, согласитесь, обидно. Поэтому идею Василисы я охотно поддержал. И канадцам, когда они ко мне обратились, не отказал лишь потому, что все равно каждый день был с женой на льду. Тренировал я и раньше – после того как уехал из Москвы в Нью-Джерси, но это была банальная работа с маленькими детьми за деньги. Собственных спортсменов у меня не было в принципе: помогал всем, кто попросит. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)