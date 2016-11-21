05:11 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Никита Кацалапов: "Выступление в Пекине оцениваем достаточно неплохо"

0
0
0

Россиянин Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, подчеркнул, что положительно оценивает выступление на "Гран-при" в Китае. Танцевальный дуэт из России занял четвертое место.

– Выступление в Пекине оцениваем достаточно неплохо, потому что из-за того, что я много лечился, лечил плечи, нам не хватило прокатов, соревновательного опыта, чтобы показать свою готовность на все сто, – приводит официальный сайт ФФККР слова Кацалапова. – Тем не менее мы не останавливались, делали то, что можно было делать, что разрешали врачи. На этом "Гран-при" выступили более-менее чисто, постарались показать то, что можем делать на сегодня. В целом своим выступлением мы удовлетворены.

Дополнительная информация

http://www.fsrussia.ru/intervyu/2597-viktoriya-sinitsina-nikita-katsalapov-sejchas-my-zhivem-nastoyashchim.html

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ