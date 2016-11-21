Никита Кацалапов: "Выступление в Пекине оцениваем достаточно неплохо"

Россиянин Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, подчеркнул, что положительно оценивает выступление на "Гран-при" в Китае. Танцевальный дуэт из России занял четвертое место.

– Выступление в Пекине оцениваем достаточно неплохо, потому что из-за того, что я много лечился, лечил плечи, нам не хватило прокатов, соревновательного опыта, чтобы показать свою готовность на все сто, – приводит официальный сайт ФФККР слова Кацалапова. – Тем не менее мы не останавливались, делали то, что можно было делать, что разрешали врачи. На этом "Гран-при" выступили более-менее чисто, постарались показать то, что можем делать на сегодня. В целом своим выступлением мы удовлетворены.