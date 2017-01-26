Никита Кацалапов: "Возникли вопросы по поводу оценки"

Россиянин Никита Кацалапов отметил, что у него и его партнерши Виктории Синициной возникли вопросы по поводу оценки в короткой программе на чемпионате Европы в Остраве. Пара получила 64,67 балла и временно вышла на первое место.

- Вопросы по оценке у нас возникли, хотя, честно говоря, мы очень довольны прокатом, - цитирует ТАСС Кацалапова. - Чувствуется, что сегодня мы выступили эмоционально мощнее и чище, чем на чемпионате России. Поэтому это может быть настолько мелочно - маленькая шероховатость в ребре, маленький качок, - что это может вызвать снижение уровня, и элемент не будет засчитан. Я попрошу, чтобы нам сказали, над чем надо поработать технически.