Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной в танцах на льду, заявил, что тема прекращения сотрудничества дуэта с тренером Мариной Зуевой не поднималась, информирует "Р-Спорт". В эти выходные в Сочи на ледовой арене "Шайба" Олимпийского парка Сочи Синицина и Кацалапов представили короткую и произвольную программы на контрольных прокатах фигуристов сборной России.

"Абсолютно нет, это все слухи", – ответил Кацалапов на вопрос, не стоит ли вопрос о прекращении сотрудничества дуэта с Зуевой. "Мы вместе, мы одна команда. Марина Олеговна – наш тренер", – произнес Кацалапов, слова которого подтвердила Синицина.

– Сейчас мы вылетаем в Детройт, а через неделю прилетим в Москву, – подчеркнул Кацалапов. – Будем здесь. Пока планируется, что останемся до чемпионата России, но затем посмотрим. Каждый день мы разговариваем с Мариной Олеговной, планы могут меняться.

Плечо в принципе в порядке, беспокоит только, когда идут большие нагрузки, а нагрузок на поддержках много. Поэтому потихонечку-помаленечку восстанавливаюсь.

Напомним, что после чемпионата мира 2016 года, на котором Синицина и Кацалапов заняли 9-е место, партнер перенес операцию на плече. Пара тренируется под руководством Зуевой в американском Кэнтоне с момента своего образования в 2014 году. В ближайшее время фигуристы сосредоточатся на подготовке в Москве у тренера Олега Волкова.