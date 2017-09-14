Никита Кацалапов: "Стиль катания, к которому мы стремимся? Как любит говорить Тимати: "Сочно и мощно"

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, в интервью "Известиям" рассказал, к какому стилю катания стремится их пара. Он также добавил, что на этот сезон они ставят перед собой цель кататься так, чтобы это завершилось вызовом в олимпийскую сборную.

- Можете назвать стиль катания, к которому вы стремитесь, одной фразой?

– Как любит говорить Тимати: "Сочно и мощно".

- Какие задачи поставлены перед вами на этот сезон?

- Скоро начинаются соревнования, так что есть еще месяц, чтобы все отработать, подчистить. Задача на сезон - выступать достойно. Кататься так, чтобы это завершилось вызовом в олимпийскую сборную. И в случае попадания на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане добиться максимального результата.