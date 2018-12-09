Никита Кацалапов: "Российские танцы на льду не стоят на месте"

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, остался доволен выступлением в финале "Гран-при". Россияне стали вторыми, показав свой лучший результат сезона в произвольном танце.

– Мы очень рады тому, как провели турнир, не обошлось без потерь очков, была серьезная ошибка в короткой программе, но это в прошлом, мы обязательно исправим недочеты, которые были на турнире в Ванкувере, – цитирует ТАСС Кацалапова. – Мы рады, как мы движемся, как прогрессируем от старта к старту. Нам было очень приятно, мы с наслаждением катались здесь, последние 10 секунд произвольной программы были как разрыв, полное счастье. К чемпионату России мы исправим все недочеты, чтобы соревноваться в борьбе за титул национальных чемпионов.

Российские танцы на льду не стоят на месте, у нас прекрасное соперничество внутри страны, Александра [Степанова] и Иван [Букин] прекрасные конкуренты с отличными программами, и у нас отличные программы. Не стоит забывать, что на этом турнире не было Габриэлы [Пападакис] и Гийома [Сизерона], потому выступление в финале Гран-при дает возможность показать, что российские танцы конкурентоспособны, у российских танцев есть история, мы катались здесь с душой, показывая всю нашу работу.