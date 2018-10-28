Никита Кацалапов: "Не обошлось без мелких ошибок, но в целом мы совершенствуемся и движемся вперед"

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали лучшими в произвольном танце на втором этапе "Гран-при" в Канаде. Кацалапов заявил, что их дуэт доволен тем, как этот турнир прошел для них.

– Мы очень довольны тем, как прошел для нас этот турнир, - приводит официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU) слова Кацалапова. – Не обошлось без мелких ошибок, но в целом мы совершенствуемся и движемся вперед. Наш следующий турнир – этап Гран-при во Франции. У нас есть месяц, и мы будем работать днем и ночью над танго и произвольным танцем, а также над другими элементами.

В итоговом протоколе турнира Синицина и Кацалапов вторые. Россияне показали результат 120,51 балла.