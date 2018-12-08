Никита Кацалапов: "Дурак, недокрутил оборот на поддержке"

Российский фигурист Никита Кацалапов - о выступлении в финале "Гран-при" в Ванкувере (Канада). После ритм-танца он, выступая в паре с Викторией Синициной, показал третий результат, набрав 77,33 балла.

- Крутые ощущения, ехалось легко. Настроены были отлично, прокатали отлично, но вот дурак... Уже было такое в этом сезоне, когда я недокручивал всего лишь оборот в поддержке, это случилось и сегодня. Потеряли на этом много баллов, - цитируют фигуриста "РИА Новости". - В целом, с отличными эмоциями откатали программу, один из лучших наших прокатов показали. Приятно, атмосферно ехалось, прям "тангос" чувствовался. Но мы самокритичные, и когда посмотрим прокат со стороны, найдем кучу всего, над чем надо работать.