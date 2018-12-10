"Неадекваты, проваливайте". Слуцкая ответила фанатам на пожелания смерти

Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая в жесткой форме ответила фанатам устроившим ей травлю в соцсетях за критику олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

В интервью "СЭ" Слуцкая заявила, что Елизавета Туктамышева в финале "Гран-при" больше заслуживала второго места. Загитова стала второй, уступив Рике Кихире.

В комментариях пользователи писали ей угрозы и даже желали смерти ей и ее семье.

"Ну что, дорвались псевдопоклонники, готовые словить хайп на правде?! Да, Рика Кихира была сильнее в финале! И она достойный соперник для лидеров! Борьба была всегда, есть и будет в любом спорте. А кто не умеет читать и в каждом слове видит негатив, так обратитесь к психологу, точно поможет! Впереди нас ждет много интересного, а неадекваты, проваливайте куда подальше. Я буду комментировать то, что вижу. Не нравится? Тогда не читайте. "Умники", сидящие задницами на диване", - написала Слуцкая в Инстаграме.