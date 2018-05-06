"Не могли подержать Алину еще год в юниорах?" Что Медведева сказала Тутберидзе

Тренер двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой Этери Тутберидзе рассказала, что фигуристка произнесла после Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Медведева на Играх завоевала серебро, уступив другой подопечной Тутберидзе 15-летней Алине Загитовой. Накануне Медведева заявила об уходе от Тутберидзе.

- Выйдя с олимпийского льда, она бросила детскую фразу: "Неужели вы не могли Алину подержать еще год в юниорах?". Я сказала: "Женя, ты что, у всех должны быть равные шансы", - - сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

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Медведева ушла от тренера. И из спорта? //

Почему Медведева уходит от Тутберидзе