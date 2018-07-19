Названа дата похорон зарезанного призера Сочи-2014 Тена

Похороны казахстанского фигуриста, бронзового призера Олимпийских игр в Сочи Дениса Тена, который скончался в возрасте 25 лет в результате ножевого ранения в Алма-Ате, пройдут 21 июля, сообщает Sputnik Казахстан.

- Министр Арыстанбек Мухамедиулы совместно с алма-атинским акиматом поедут к родителям Дениса для выражения соболезнований. Организацию похорон министерство и акимат возьмут на себя, - говорится в сообщении пресс-службы комитета спорта министерства культуры и спорта Республики.

Призер Олимпиады Тен умер от ножевого ранения. Жуткая история в Казахстане