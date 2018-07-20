Назарбаев заверил родителей Тена, что виновные в его гибели будут наказаны

Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы сообщил, что президент республики Нурсултан Назарбаев позвонил родителям фигуриста Дениса Тена, который в четверг погиб от ножевого ранения. Глава государства пообещал, что виновные в этом преступлении будут наказаны по всей строгости закона.

"Сегодня прибыл в Алматы, чтобы навестить родителей Дениса Тена, выразить им соболезнования и лично проконтролировать ход процесса по организации гражданской панихиды и похорон Дениса. Их состояние ужасное - Юрий Александрович и Оксана Алексеевна раздавлены горем. Глава государства лично позвонил, чтобы выразить соболезнования им по мобильному телефону.

Нурсултан Назарбаев по-особенному тепло относится к Денису Тену, он сказал родителям Дениса, что безвременный уход их сына - эта огромная невосполнимая потеря, трагедия огромного масштаба как для родных и близких, для всей страны, любившей его, так и для всего спортивного мира", - написал Мухамедиулы в Фэйсбуке.

По данным полиции, Тен получил ножевое ранение в потасовке с двумя мужчинами, которые пытались украсть зеркала на его автомобиле. Спустя несколько часов он скончался в больнице. Один из подозреваемых был задержан, второй находится в розыске.