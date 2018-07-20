11:52 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Назарбаев поручил взять расследование убийства фигуриста Тена на особый контроль

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил генпрокурору и главе МВД взять расследование убийства фигуриста Дениса Тена на особый контроль. 

Глава государства поручил генеральному прокурору Кайрату Кожамжарову и министру внутренних дел Калмуханбету Касымову взять дело об убийстве заслуженного мастера спорта РК Дениса Тена под особый контроль, а также обеспечить его тщательное и объективное расследование, - сообщает портал Tengrinews.

Денис Тен скончался 19 июля в одной из больниц Алма-Аты от полученных ножевых ранений. Он был ранен преступниками, пытавшимися снять зеркала с его автомобиля. 
 

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https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ubiystvo-denisa-tena-nazarbaev-dal-porucheniya-genprokuroru-349695/

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