Натан Чен будет учиться в Йельском университете

Американский фигурист Натан Чен принял решение пройти обучение в Йельском университете, инфоормирует AP. Он поступил туда в начале апреля, однако взял время на размышление об учебе. Теперь бронзовый призер Олимпиады в командных соревнованиях планирует переехать в Коннектикут и совмещать тренировки и учебу.

​Напомним, Йельский университет входит в "Лигу плюща" (сообщество восьми наиболее престижных частных американских университетов). Вместе с Гарвардским и Принстонским университетами составляет так называемую "Большую тройку"