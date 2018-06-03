Наталья Забияко: "У меня была трещина черепа и внутреннемозговое кровотечение. Думала, что больше глаза никогда не открою"

Российская фигуристка Наталья Забияко, выступающая в паре с Александром Энбертом, рассказала о тяжелой травме, которую получила в 2016 году.

– У меня была трещина черепа и внутреннемозговое кровотечение. Кроме того разорвалась барабанная перепонка, - цитирует Забияко rus.postimees.ee. - Это произошло два с половиной года назад. Я со своим новым партнером каталась где-то полгода уже. Тренировали сложный элемент – аксель в три с половиной оборота и при приземлении я упала. Прилетела на спину и по инерции ударилась головой об лед.

Можно, конечно, было шлем носить, но это неудобно. Сознание я не потеряла, но все как поплыло, хотя я помню все, что со мной делали. Боялась закрыть глаза, думала что больше их никогда не открою. А в реанимации и больнице я не думала, что со спортом – все. Все время спала, может полчаса только и бодрствовала. А когда перевели в обычную палату, то я уже знала, что хочу снова прыгать.

– Насколько серьезными были ваши повреждения?

– Если тот сгусток крови в мозге сам бы не рассосался, то пришлось бы делать трепанацию. Тогда мне об этом не говорили. Слава Богу, что этого не понадобилось. После реанимации я пару недель провела в обычной палате.

Рядом со мной были пожилые люди и это было время, чтобы подумать о своей жизни, многое переоценить. Там, в больнице, были и молодые, которые после аварий не могли больше ходить. Это была ужасная картина – хотела побыстрее выписаться.

– Федерация фигурного катания Эстонии, как кажется, поступила странно, сразу не отпустив вас под российский флаг.

– Думаю, они больше пеклись о будущем эстонского фигурного катания. Когда я ушла, парное катание в Эстонии, по сути, закончилось. Позднее ФФК Эстонии приняла мою позицию и отнеслась с пониманием. Фигурное катание в Эстонии больше хобби, чем работа. А у меня были амбиции и цель.

– А в России фигурное катание это – работа?

– Да, конечно. Я хожу на тренировки как на работу, получаю зарплату от Госкомспорта и региона, который представляю: от Краснодарского края. Так что у меня есть и трудовой договор и отпуск 28 дней в году.