Наталья Забияко: "Собираемся включить в программу аксель в три с половиной оборота"

Фигуристка Наталья Забияко, ставшая в паре с Александром Энбертом серебряным призером этапа "Гран-при" в Москве, отметила, что оставаться среди лидеров без усложнения программ очень тяжело. По словам россиянки, пара и тренер Нина Мозер хотят включать в выступления аксель в три с половиной оборота.

– Без усложнений программ быть в топе тяжело, – приводит Р-Спорт" слова Забияко. – А смелость… Я столько лет уже в фигурном катании, что хочется уже чего-то достичь.

– Настрой на "чего-то достичь" притупляет весь страх?

– Да, мотивация очень мощная, стимул, желание. И мы, и Нина Михайловна хотим включать в выступления аксель в три с половиной оборота, но уже есть не слишком хороший опыт в форсировании подготовки. В прошлом сезоне мы поспешили с этим. Наверное, не нужно было спешить. Сейчас тренер старается, чтобы мы развивались в более спокойном режиме. Но желания не отнять.

Вообще, переживания появляются с годами, если в детстве я занималась спортом для здоровья, то спортивное волнение у меня нарастало, наверное, только последние три года. А когда была маленькой, то лазила по деревьям, крышам, прыгала с гаражей.

– Четверной выброс пробовали?

– Нет, но это возможно. А для начала нужно включить в программу тройной аксель. Даже не знаю, честно говоря, что проще.

– Пары прошлого и, может быть, настоящего влияют на формирование вашего стиля?

– Нет, у нас свой стиль. Мы не стараемся быть на кого-то похожими. Возможно, кто-то усматривает в нашем катании схожесть с чьим-то еще, но специально мы никого не копируем.