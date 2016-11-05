Наталья Забияко: "На этапе "Гран-при" в Москве удалось показать почти все, что умеем"

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт остались довольны выступлением на этапе "Гран-при" в Москве. Дуэт лидировал после короткой программы, но после произвольной опустился на второе место, уступив представителям Германии Алене Савченко и Бруно Массо.

- В целом мы довольны, но произвольная программа вышла чуть хуже первого проката, была допущена ошибка, - цитирует ТАСС Забияко. - Но в целом все удалось сделать чисто, мы рады серебру, добытому в серьезной конкуренции на серьезном старте. Нам удалось показать здесь практически все, что мы умеем.

Мы много работаем над тройным сальховом, впервые попробовали его на соревнованиях, но переволновались, - добавил Энберт. - Мы продолжим работу над этим прыжком.