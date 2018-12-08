Наталья Забияко и Александр Энберт: "Эта короткая программа была самой эмоциональной в нынешнем сезоне"

Российские фигуристы Наталья Забияко/Александр Энберт - о короткой программе в финале "Гран-при". Соревнования проходят в Ванкувере (Канада).

- Мы довольны тем, как прокатали программу сегодня, - цитируют Забияко "РИА Новости". - В этом сезоне из всех наших коротких программ эта была самая эмоциональная.

- Это точно, что самая эмоциональная. Были какие-то помарки, но по напору мы действительно показали прокат чуть лучше, чуть сильнее, чем раньше, - добавил Энберт.

- Подготовились в Америке мы хорошо, зарядились солнечной энергией, - сказала Забияко.

- Но самый большой плюс, что мы привыкли к североамериканскому времени, - отметил Энберт. - Так к восьми вечера нам бы хотелось уже спать, а сейчас мы чувствуем себя отлично.

После короткой программы фигуристы занимают второе место. Они набрали 75,18 балла.