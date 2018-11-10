Наталья Забияко: "Это было почти идеальное выступление"

Российская фигуристка Наталья Забияко, выступающая в паре с Александром Энбертом, отметила, что прокат в произвольной программе на этапе "Гран-при" в Хиросиме (Япония) получился почти идеальным.

Забияко и Энберт выиграли NHK Trophy, что позволило им выйти в Финал "Гран-при", который пройдет с 6 по 9 декабря в канадском Ванкувере.

- Это было почти идеальное выступление на данный момент, к тому же эмоциональное. Сейчас у нас только положительные эмоции, - приводит слова Забияко официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).