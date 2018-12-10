Наталья Бестемьянова: "Синицина и Кацалапов могли взять золото, но американский дуэт получил высокие баллы за "выслугу лет"

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поздравила Викторию Синицину и Никиту Кацалапова с серебром в финале "Гран-при" в Ванкувере. Она подчеркнула, что судейство во время этих соревнований было не идеальным.

– Поздравляю Синицину и Кацалапова с медалью, которых у нас действительно давно не было, – приводят "Известия" слова Бестемьяновой. – Они отлично сделали свою работы и при небольшом везении могли претендовать и на золото, но американский дуэт получил такие высокие баллы за "выслугу лет". Что касается выступления Степановой и Букина, то они были под большим давлением судей. Сначала россияне получили очень низкие баллы за секцию танго без видимых на то причин. А затем в их произвольном танце арбитры не стеснялись ставить нули и единицы за выполнение отдельных элементов, что на соревнованиях такого высокого уровня можно назвать нонсенсом. Если честно, то я не припомню такого.