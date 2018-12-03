Наталья Бестемьянова: "Медведева нечестно проиграла на Олимпиаде. Ее сдали"

Олимпийская чемпионка-1988 в танцах на льду Наталья Бестемьянова поддержала Максима Транькова, на которого ополчились фанаты Алины Загитовой. По ее словам, на Олимпиаде и вправду многие болели за Евгению Медведеву, и она должна была победить.

- Макс просто рассказал о состоянии людей во время Олимпийских игр, – сказала Бестемьянова в программе "Фетисов" телеканала "Звезда". – Женя пропустила много, она болела. Алина была очень хороша, но она только начинала. Мы действительно болели за Женю, это правда. Ей так мало поставили за компоненты! Должны были поставить выше. И наша команда должна была за это бороться. Ее сдали! Она проиграла нечестно. Да, Алина прыгнула на один каскад больше, но все остальные элементы были лучше. Но никто этим не занялся.

Я была так расстроена, что Женя сейчас откатала не в свою силу на французском этапе Гран-при, что я дала ужасающее интервью. Я жалею. Я сказала, что если бы не уход Жени из группы Тутберидзе, то Алина сегодня не была бы так хороша. Женя ушла и всколыхнула, заставила команду Тутберидзе повернуться к "возрастным" фигуристкам, а не только заниматься девочками, которые прыгают четверные. Да, это классно. Но Алина уже не будет их прыгать. Реакция на интервью была: Этери Георгиевна прислала мне сообщение.