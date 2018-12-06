Наши в Ванкувере. Туктамышева поделилась фотографией с Тарасовой и Морозовым

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Инстаграме поделилась фотографией с прогулки с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым.

Напомним, Туктамышева одержала победу на Skate Canada и заняла третье место на этапе "Гран-при" Японии. Тарасова и Морозов победили на Skate America и этапе "Гран-при" в Москве. Все трое выступят в финале турнира, который пройдет в Ванкувере 6-9 декабря.

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