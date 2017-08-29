"Накинулись на Аделину. Мне стыдно за своих коллег!". Плющенко - о травме Сотниковой и уходе Липницкой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил поддержку своей подопечной, победительнице Игр в Сочи Аделине Сотниковой. 21-летняя фигуристка после победы на Олимпиаде-2014 выступила только на двух официальных стартах в 2015 году (московский этап "Гран-при" и чемпионат России). Сезон-2017/18 она также пропустит из-за травмы.
"Аделиночка, я в свои 34 прошел 15 операций, мой тренер в меня верил, когда никто в меня не верил, и всем было смешно. Но мы с Алексеем Николаевичем Мишиным завоевали 4 олимпийские медали на 4 последних Олимпиадах для России, для нашей Великой Спортивной Державы! И пусть сейчас не самый легкий период в твоей жизни, и многие коллеги, которые совсем недавно рукоплескали тебе и восхваляли тебя, сейчас дают весьма странные комментарии. Ты - Великая спортсменка! Напомню всем! Первая в истории российского женского фигурного катания олимпийская чемпионка! Вместо того чтобы поддержать девочку, у которой тяжелейшая травма голеностопа, которой и так нелегко, вы накинулись на девчонку! Аделиночка, я знаю, как это сложно, сам проходил это! Мне стыдно за моих коллег, откровенно стыдно! Товарищи тренеры, она же член сборной российской команды, а не вражеской! Вы, как никто другие, должны знать, что такое для спортсмена травма, серьезная травма!
Дорогая и любимая девочка, я и все твои фанаты верят в твое возвращение, иногда у нас есть огромное желание, но бороться со здоровьем и с сильнейшими соперниками вне человеческих возможностей. Залечивай травмы и иди дальше, Аделька, если будут силы и здоровье, а я всегда тебя поддержу как твой друг, спортсмен, тренер и просто человек!"- написал Плющенко на своей странице в Инстаграме.
Аделиночка, я в свои 34 прошёл 15 операций,мой тренер в меня верил когда никто в меня не верил и всем было смешно,но мы с Алексеем Николаевичем Мишиным завоевали 4 Олимпийские медали в 4 последних Олимпиадах для России, для нашей Великой Спортивной Державы !И пусть сейчас не самый лёгкий период в твоей жизни и многие коллеги ,которые совсем недавно рукоплескали тебе и восхваляли тебя сейчас дают весьма странные комментарии.Ты-Великая спортсменка! Напомню всем!Первая в истории российского женского фигурного катания-Олимпийская Чемпионка!Вместо того чтобы поддержать девочку, у которой тяжелейшая травма голеностопа ,которой итак нелегко,Вы накинулись на девчонку !Аделиночка,я знаю как это сложно,сам проходил это!Мне стыдно за моих коллег,откровенно стыдно!Товарищи тренеры,она же член сборной Российской команды, а не вражеской!Вы как никто другие должны знать что такое для спортсмена травма ,серьёзная травма ! Дорогая и любимая девочка ,я и все твои поклонники верят в твоё возвращение,иногда у нас есть огромное желание,но бороться со здоровьем и с сильнейшими соперниками вне человеческих возможностей. Залечивай травмы и иди дальше ,Аделька, если будут силы и здоровье,а я всегда тебя поддержу,как твой :друг,спортсмен,тренер и просто человек!Обнял 💪🏻💪🏻💪🏻
Также Плющенко отметил важную роль в истории российского фигурного катания 19-летней Юлии Липницкой - накануне стало известно, что спортсменка завершила карьеру.
"Самая молодая олимпийская чемпионка в истории женского одиночного катания! В 15 лет она вместе с нашей командой завоевала золото для России и принесла нашей команде 20 балов из 20 возможных! Великая спортсменка, которая не ушла после Олимпиады-2014, а продолжала свою спортивную карьеру, выступая на официальных стартах, боролась, преодолевая травмы и психологические барьеры! Юлечка, жизнь продолжается, ты - большая умница, труженик. Ты - маленькая легенда, которая вывела женское российское фигурное катание на высочайший уровень после длительного застоя! Горжусь тобой и всегда рядом!" - написал Плющенко на своей странице в Инстаграме.
Самая молодая Олимпийская спортсменка чемпионка в Истории женского одиночного катания!В 15 лет она вместе с нашей командой завоевала золото для России и принесла нашей команде 20 балов из 20 возможных !Великая спортсменка,которая не ушла после Олимпиады 2014 ,а продолжала свою спортивную карьеру,выступая на официальных стартах ,боролась,преодолевая травмы и психологические барьеры!Юлечка,жизнь продолжается,ты-большая умница,труженик.Ты-маленькая легенда,которая вывела женское российское фигурное катание на высочайший уровень после длительного застоя! Горжусь тобой и всегда рядом!💪🏻💪🏻💪🏻
rob3906
Скажем мягко, Плющенко небезупречен в моральном плане. Ему бы пореже высовываться, особенно когда нет такой уж необходимости.
13:49
KhSL
Ковтуну надо благодарить Плющенко, что тот выступил на Олимпиаде. Ибо с Ковтуном не выиграли бы 1 место на домашнем турнире, и все та свора, которая сейчас лает на Плющенко, разодрала бы на части этого самого Ковтуна. Женя, можно сказать, спас жизнь товарисчу)))..
13:37
bep77
Вспоминая Сочи-14, до сих пор чувствую мурашки на спине, которые побежали после первого прыжка Плющенки. Именно те мурашки, которые завели всю страну, от которых всем нам стало ясно, что мы победим! Всех и вся. И Юля каталась с этими мурашками, и Аделина. И Ан, и Уайлд. И все наши чемпионы ОИ-14.
13:37
Флаваноид
Липницкая молодец, спору нет, но называть её великой откровенный перебор...
13:30
defender_8
Посмотрел расценки в школе Плющенко. У него наверное понос от жадности.
13:28
Papa-psix
Джин Игнатов ============= да и правильно сделали тогда, что отправили Плющенко.. кто такой Ковтун ? Ноунейм, неудачник, никто в мире фигурного катания, не выигравший ровным счетом ничего.. зеро титулс.. "зная заранее как и все мы что в командном мы выиграем у всех" - не ну после Олимпиады мы конечно все узнали, что мы у всех выиграем.. а вот в котировках букмекеров перед турниром мы делили второе-третье место с американцами после канадцев.. а за год до Олимпиады Россия заняла лишь четвертое место на командном чемпионате мира.. и человека, который тянул команду на дно на том турнире, звали Максим Ковтун.. Плющенко мягко говоря не выпадал из той мощной красной машины, сборной России по фигурному катанию, обыграв Патрика Чана, чего Ковтуну никогда не светило и не светит.. после той победы Плющенко над Чаном стал окончательно понятен расклад и канадцы вскинули лапки вверх, даже не выставив Чана на финал.. по их плану Чан должен был победить в полуфинале и обеспечить отрыв от России, поскольку в мужском ФК был полный швах.. Плющенко спутал все карты и именно его выступление в полуфинале обеспечило уверенное золото, в финале была просто чемпионская прогулка всей сборной.. а Ковтун своим "блестящим" выступлением на всех предолимпийских турнирах сам себя и подставил.. ну некультурно везти на домашнюю Олимпиаду такое посмешище..
13:21
Джин Игнатов
А что же ты проститутка не сказал как завоевал последнюю золотую на ОИ кинув Ковтуна и поехал вместо него ?! Поехал за миллионами , зная заранее как и все мы что в командном мы выиграем у всех !!!
12:51