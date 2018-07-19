На фигуриста Тена напали при краже зеркал с его машины

Стали известны подробности инцидента с участием казахстанского фигуриста, бронзового призера зимних Олимпийских игр в Сочи Дениса Тена, информирует informburo.kz. Ранее 25-летний спортсмен был доставлен в критическом состоянии в больницу Алма-Аты с ножевым ранением. Он потерял 3 литра крови, и врачи забрали его на операцию.

Как сообщил Департамент внутренних дел (ДВД) Алма-Аты, Теном были застигнуты двое неустановленных лиц при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки фигуристу было нанесено ножевое ранение. По данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД города Алматы.

Руководитель управления здравоохранения Алма-Аты Серикбол Мусинов сообщил, что скорую вызвали прохожие, она приехала вовремя. Он лежал без сознания, с большой потерей крови. Сейчас проводятся реанимационные мероприятия. У Тена гемолитический шок, состояние критическое. По словам Мусинова, предприняты все необходимые меры, есть все ресуры и дополнительная кровь не нужна.