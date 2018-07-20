13:17 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

МВД Казахстана опубликовало фото второго подозреваемого в убийстве Тена

Полиция Казахстана продолжает розыск второго подозреваемого в убийстве бронзового призера Олимпиады-2014 по фигурному катанию Дениса Тена. МВД этой страны опубликовало фотографию предполагаемого убийцы. 

Подозреваемого зовут Арман Кудайбергенов, он является уроженцем Кызылординской области. Его рост составляет 165–170 см, он имеет худощавое телосложение. Был одет в черную футболку, серые джинсы, черную обувь, был в солнцезащитных очках.

Денис Тен скончался 19 июля в одной из больниц Алма-Аты от полученных ножевых ранений. Он был ранен преступниками, пытавшимися снять зеркала с его автомобиля. 





 

Дополнительная информация

https://tengrinews.kz/events/foto-vtorogo-podozrevaemogo-ubiystve-denisa-tena-349675/

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