МВД Казахстана опубликовало фото второго подозреваемого в убийстве Тена

Полиция Казахстана продолжает розыск второго подозреваемого в убийстве бронзового призера Олимпиады-2014 по фигурному катанию Дениса Тена. МВД этой страны опубликовало фотографию предполагаемого убийцы.

Фото второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена обнародовало МВД https://t.co/FWtXpTea4s – Tengrinews (@tengrinewskz) 20 июля 2018 г.

Подозреваемого зовут Арман Кудайбергенов, он является уроженцем Кызылординской области. Его рост составляет 165–170 см, он имеет худощавое телосложение. Был одет в черную футболку, серые джинсы, черную обувь, был в солнцезащитных очках.

Денис Тен скончался 19 июля в одной из больниц Алма-Аты от полученных ножевых ранений. Он был ранен преступниками, пытавшимися снять зеркала с его автомобиля.









