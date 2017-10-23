Мозер после Олимпиады в Пхенчхане отойдет от активной тренерской деятельности

Нина Мозер, тренер двукратных олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар/Максима Транькова, победителей Игр в Сочи в командных соревнованиях Ксении Столбовой/Федора Климова, заявила, что по окончании Олимпиады 2018 года приостановит активную тренерскую работу.

- Я уже приготовила себя к мысли, что я не буду этим (активной тренерской деятельностью) заниматься, - цитирует "Р-Спорт" Мозер. - А если и буду, то вообще в другом качестве, - сказала Мозер. - Жить на износ, на этом рваном диване (в кабинете Мозер на катке "Вдохновение"), сутками в этой комнате, я больше не могу. Я больше не хочу. Я хочу сделать хоть что-то для себя.