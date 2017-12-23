Мозер опровергла сообщения о тяжелом состоянии здоровья

Известный тренер по фигурному катанию Нина Мозер планирует как можно скорее вернуться к работе. Специалист по состоянию здоровья не смогла поехать со своими воспитанниками на чемпионата России, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.

- Сегодня я заканчиваю обследование и готовлюсь к операции, но это не имеет ничего общего со слухами о моем резко пошатнувшемся здоровье, которые начали до меня доноситься, - цитирует ТАСС Мозер. - В ближайшее время я рассчитываю вернуться к работе.

Конечно, я очень волнуюсь и переживаю, что в такой сложный и ответственный период не нахожусь на своем привычном месте, у бортика, не вижу глаза своих ребят перед стартом, не чувствую их состояние, не могу кому-то помочь словом, силой, знаниями, дать уверенность и спокойствие. Я верю в них и очень надеюсь на их силу, выносливость и профессионализм.

Все мы делаем большое важное дело, и когда начинают создавать негативный фон перед стартами, хочется закрыть уши и полностью уединиться с командой, сосредоточившись на работе - мы это уже проходили перед Олимпиадой в Сочи. Я бы порекомендовала неутомимым "специалистам" проявить чувство такта и оставить в покое парное катание, в танцах и мужском уже "разобрались".