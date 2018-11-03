Мозер довольна выступлением Забияко и Энберта на этапе "Гран-при" в Финляндии

Тренер Нина Мозер подчеркнула: российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт показали на третьем этапе "Гран-при" в Хельсинки, что они на правильном пути.

Забияко и Энберт одержали победу на своем первом этапе "Гран-при", набрав по сумме обеих программ 198,51 балла. Вторыми стали итальянцы Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (185,77), которые опережали россиян после проката короткой программы.

- Я очень довольна ребятами, - цитирует "РИА Новости" Мозер. - Первая победа на Гран-при. И есть, над чем работать, чтобы поднимать уровни, оценки. Но в целом мы на правильном пути.