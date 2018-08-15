Москвина проведет мастер-класс на курорте "Игора"

18 августа в Ледовом дворце всесезонного курорта "Игора" в очередной раз пройдет мастер-класс легенды советского и российского спорта, заслуженного тренера по фигурному катанию на коньках, семикратной чемпионки СССР Тамары Москвиной.

Традиционно программа мастер-класса будет включать тренировочные выступления фигуристов, общение с гостями. Каждый посетитель получит возможность выйти на лед вместе с семикратной чемпионкой и ее воспитанниками. После мастер-класса будет организована фото– и автограф-сессии.

Вход на мероприятие свободный, начало в 14.45.