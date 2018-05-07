Москвина - о Медведевой и Тутберидзе: "Никто ни от кого не ушел"

Заслуженный тренер России Тамара Москвина считает, что ситуация с Евгенией Медведевой и Этери Тутберидзе незаслуженно раздута. Сегодня двукратная чемпионка мира и Европы и серебряный призер Олимпиады объявила об уходе от Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

- Никто ни от кого не ушел, просто их сотрудничество прекратилось, я так это оцениваю, - сказала Москвина. - Ничего тут особенного нет, просто Женины высокие результаты длительное время на виду, а Этери Тутберидзе является одним из лучших наших тренеров, поэтому так много разговоров. Вообще, это типичная ситуация, которая в других сферах встречается сплошь и рядом, просто там об этом столько не пишут и не спрашивают.

Говорить о том, что она поменяет гражданство, могли только те, кто не знает правил. Если бы она меняла, то должна была пройти "карантин", а зачем ей это делать? Ведь мы не меняем гражданство, когда приглашаем иностранных специалистов работать в различных сферах.

Теперь будем ждать результатов содружества Медведевой с тренером Орсером, так как наверняка у Жени задача занять первое место на чемпионате мира и, возможно, на следующей Олимпиаде. У Этери Тутберидзе достаточно большой запас учеников, она за эти годы показала свое мастерство как тренера, поэтому каждый будет решать те задачи, которые стоят перед ними лично. Я пожелаю им успеха и того, чтобы росли результаты как Жени, так и учеников Тутберидзе.

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