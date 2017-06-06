Монреаль примет чемпионат мира 2020 года

Совет Международного союза конькобежцев утвердил предварительный список мест проведения международных турниров по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту в 2020 году, сообщается на сайте организации. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в канадском Монреале. Чемпионат Европы примет Грац (Австрия), чемпионат четырех континентов – Сеул (Южная Корея), юниорский чемпионат мира – Таллин (Эстония).

Чемпионат мира по шорт-треку состоится в Сеуле, юниорское мировое первенство – в Бормио (Италия). Место для проведения чемпионата Европы еще не определено.

Мировое первенство по конькобежному спорту на отдельных дистанциях пройдет в Солт-Лейк-Сити (США), чемпионат Европы – в Херенвене (Нидерланды), совмещенный чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье и в спринтерском многоборье – в Хамаре (Норвегия).