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"Могучие рейнджеры" Поповой и Мозгова затмили раздевание Туктамышевой. Видео

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Российская танцевальная пара Бетина ПоповаСергей Мозгов выступила с показательной программой в образе "Могучих рейнджеров".

Танец прошел в рамках этапа "Гран-при" в Хельсинки, где россияне заняли седьмое место. Номер очень понравился зрителям и вызвал ажиотаж у пользователей соцсетей.  

По словам Поповой, они не ожидали, что организаторы пригласят их выступить в показательной программе. 

- Понятия не имею, почему организаторы пригласили нас на показательные, но они явно об этом не пожалеют. Какой-то магической силой мы попали в показательный! Готовьтесь, это будет нечто. Спойлерить не буду, но раздеваний, как от Елизаветы Туктамышевой, не ждите, – отметила Попова перед выступлением.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🤭😂

Публикация от Betina Popova (@bet1nka) 4 Ноя 2018 в 11:44 PST

 

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