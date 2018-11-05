"Могучие рейнджеры" Поповой и Мозгова затмили раздевание Туктамышевой. Видео

Российская танцевальная пара Бетина Попова / Сергей Мозгов выступила с показательной программой в образе "Могучих рейнджеров".

Танец прошел в рамках этапа "Гран-при" в Хельсинки, где россияне заняли седьмое место. Номер очень понравился зрителям и вызвал ажиотаж у пользователей соцсетей.

По словам Поповой, они не ожидали, что организаторы пригласят их выступить в показательной программе.

- Понятия не имею, почему организаторы пригласили нас на показательные, но они явно об этом не пожалеют. Какой-то магической силой мы попали в показательный! Готовьтесь, это будет нечто. Спойлерить не буду, но раздеваний, как от Елизаветы Туктамышевой, не ждите, – отметила Попова перед выступлением.