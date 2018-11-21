"Многие российские фигуристы раздеваются". Туктамышева объяснила стриптиз на льду

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева с юмором объяснила номера с раздеванием. Ранее Туктамышева раздевалась до белья во время показательных выступлений на этапах "Гран-при" в Канаде и Японии. На "Гран-при России" Софья Евдокимова, выступающая в паре с Егором Базиным, скинула жакет, оставшись в откровенном топе.

"Многие российские фигуристы раздеваются. Вам интересно почему? Все просто - в России слишком жарко. Конец ноября, и все еще никакого снега", - написала Туктамышева в Твиттере.